Sassuolo e la linea verde E’ il bello dei debuttanti

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il ‘ballo dei’. O meglio, visto che di, in senso assoluto, non ce n’erano, il ‘’ dei. E’ grazie, principalmente, ai protagonisti che non ti aspetti, infatti, che Fabio Grosso si è preso i premi tre punti in campionato, andando oltre un Cesena a lunga sorprendente, e alla lunga sorpreso dagli ‘underdog’ in nero. Quelli che nessuno – o quasi – si aspettava nell’undici iniziale, quelli che non erano ancora entrati nell’undici titolare e la B l’avevano ‘assaggiata’ solo per pochi minuti. "Voglio capire chi è al 100% sotto tutti i punti di vista", aveva detto Grosso alla vigilia, ‘nascondendo’ il suo secondodi campionato, e verrebbe da dire che chi fosse al 100% lo ha capito alla perfezione.