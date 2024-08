Rapina gioielleria e viene arrestato | Dovevo pagare un debito di droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Casalecchio di Reno (Bologna), 26 agosto 2024 – E’ entrato nellanella piazza del centro Meridiana di Casalecchio e ha minacciato le commesse con uno taser, ossia uno storditore elettrico, e si è fatto consegnare vari oggetti preziosi nelle vetrine del negozio. Ma, poco dopo, è stato. E’ successo nella‘Stroili Oro’ ieri poco prima della chiusura, alle 19,30. Preso iltore è scappato a piedi e alle povere commesse non è rimasto che dare l’allarme. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e ai vari particolari notati nella visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza a circuito chiuso del negozio hanno capito chi fosse l’uomo: un giovane di 39 anni, volto noto ai militari per i suoi trascorsi e i precedenti anche per. I militari hanno così provato a vedere se lo trovavano a casa e così è stato.