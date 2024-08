Pavard riprende da dove aveva lasciato | qualità e leadership al servizio dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Benjaminrappresenta uno dei calciatori più esperti e maturi tra quelli che ha attualmente in rosa l’Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore francese è in grado di assicurare una completezza non comune. IL RENDIMENTO – Benjaminha disputato in Inter-Lecce una partita degna del nome che porta sulla sua maglia. Il francese, prelevato dal Bayern Monaco nella scorsa estate, ha ribadito agli spettatori di essere in grado di fornire gli ingredienti ottimali per una ricetta di successo., quantità, sicurezza nei propri mezzi e fiducia in lui riposta dai compagni di squadra: questi sono i fattori di cui l’Inter può beneficiare quando il calciatore è in campo.come pilastro: un legame costruito in brevissimo tempo! L’INTERISTA –ha in pochissimo tempo raggiunto un feeling non marginale con i tifosi interisti.