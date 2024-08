Papa Francesco critica l’Ucraina per la messa al bando della Chiesa ortodossa russa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Rischia di riesplodere la tensione tra il Vaticano edopo le dure parole diall’Angelus di domenica 25 agosto. Kiev ha infatti stabilito per legge di limitare la presenzanel Paese, considerata al servizio del regime putiniano. Il Pontefice, durante l’Angelus, ha pronunciato una chiara condanna: “Le Chiese non si toccano“. LadiL’origine del conflitto risiede nella nuova legge adottata dal Governo ucraino, che impone restrizioni severe alla, accusata di sostenere indirettamente le azioni di Putin nella guerra in corso. Le autorità di Kiev, guidate dal presidente Volodymyr Zelensky, hanno sottolineato come queste misure siano necessarie per limitare l’influenza dei filorussi nel Paese, proteggendo così l’indipendenza e la sovranità delall’Angelus il 25 agosto.