Nero a metà Nabucco o Shall we dance? La tv del 26 agosto

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 26, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Una questione in sospeso 1° parte” e “Una questione in sospeso 2° parte”. Nel primo, Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto della squadra è alle prese con la morte improvvisa di un ragazzo, un caso che costa la sospensione del servizio a Cantabella. Nel secondo, Malik decide di affrontare a muso duro la Carta per continuare le indagini su Carlo e dimostrare la sua innocenza. La squadra di Carlo, che ora può contare di nuovo su Cantabella, lavora unita per trovare la verità sul caso Bosca.