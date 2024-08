Napoli-Bologna Lukaku Osimhen e…Parla Rosario Pastore

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto il giornalista. Di seguito le sue dichiarazioni. “Eriksson? Grande gentiluomo, mi fece da interprete con Thern quando venne al. In tanti lo ricorderanno con grande affetto. Colabbiamo visto un bel, poi Neres ha già mostrato il suo valore. Il suo assist per Simeone è stato bellissimo, potrà fare molto comodo al, così come i possibili nuovi acquisti a centrocampo”. I centrocampisti del, Kvara e Di Lorenzo “Lobotka e Anguissa hanno bisogno anche di riposare di tanto in tanto, non li ho visti ancora al meglio. Assist e gol per Kvaratskhelia, non potevamo chiedere di più.