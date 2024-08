Meeting di Rimini Lorenzo Fronteddu di JTI Italia | La certezza del quadro normativo e fiscale stimolo per gli investimenti delle imprese nel sociale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Se un'azienda può contare su un contestoagile e prevedibile, sarà ulteriormente incentivata a investire all'interno del Paese. E le aziende, sempre più spesso, scelgono di investire anche sul, reinvestendo parte dei loro utili per il bene dei territori sui quali operano eloro comunità. Negli ultimi anni, infatti, il ruoloaziende si è evoluto, l'impegno nelè cresciuto in modo costante e continuerà a crescere; questo perché siamo convinti che lo Stato, nonostante i mezzi e le risorse profuse, non possa arrivare ovunque e quindi le aziende possono rivelarsi un validissimo alleato nel supportare interventi concreti in materia, nel rispetto di quel principio di sussidiarietà che negli ultimi giorni è stato più volte ricordato”.