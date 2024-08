Medio Oriente dopo gli attacchi in Libano c’è il rischio di una risposta calcolata dell’Iran

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 agosto 2024)il botta etra Israele e Hezbollah, il capo delle nazioni unite Antonio Guterres ha fatto appello per una “de-escalation immediata”. Sul fronte diplomatico, i negoziati al Cairo per una tregua a Gaza restano bloccati, complicati dalle nuove condizioni imposte da Netanyahu. Hamas ha respinto le nuove condizioni israeliane nei colloqui di cessate il fuoco in Egitto e ha insistito sul fatto che Israele sia vincolato dai termini di una proposta presentata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Israele prende l’iniziativa, attacco a tutto campo Nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2024,una giornata di intensi scontri tra Israele e Hezbollah, la situazione è rimasta tesa, con nuovie risposte da entrambe le parti.