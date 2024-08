LIVE Berrettini-Ramos Vinolas 7-6 6-2 4-3 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Vola via anche questo dritto di. 30-15 A metà rete il rovescio di Matteo. 15-15 Scappa via la risposta di rovescio del. 0-15 Decolla il dritto in uscita dal servizio del catalano. 5-3 Game. Con il servizio esterno vincente l’italiano tiene la battuta.serve ora per rimanere nel match. 40-15 Altra solida prima del romano. 30-15 ACE numero 16 di Matteo. 15-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di. 0-15 Di un soffio in corridoio il dritto incrociato del. 3-4 Game. Prima vincente dell’iberico, che resta in scia. 40-0 Non passa il dritto lungolinea di. 30-0 Servizio vincente del catalano. 15-0 Comoda la volèe di rovescio per. 4-2 Game. Splendida la smorzata di dritto vincente del romano. 40-15 Scappa via la risposta di dritto dell’iberico.