L’estate difficile degli animali Meno abbandoni lungo le strade ma troppi vengono lasciati nei canili

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Per fortuna in Umbria il fenodell’abbandono disoprattutto nel periodo estivo si è molto ridotto rispetto agli anni passati". Melania Roscini, responsabile dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia ha ben chiaro il polso della situazione. "E’ aumentata – dice - la sensibilità e l’attenzione nei confrontie questo ha contribuito al contrasto di questo reato. Esiste comunque il problema dei “cani vaganti”:di proprietà, rimasti incustoditi o che si allontanano temporaneamente. Non essendo provvisti di microchip hanno difficoltà ad essere restituiti al proprietario. A questo riguardo lo Sportello è punto di riferimento per chi smarrisce il proprio amico peloso, perché provvede alla pubblicazione nella propria pagina facebook di appelli e foto utili al ritrovamento.