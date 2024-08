L' attore di Gossip Girl e la collega si sono giurati amore eterno in un evento durato tre giorni e celebrato tra la Costiera Amalfitana e il Cilento

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fiori d’arancio made in Italy per Ed Westwick e Amy Jackson. L’di, 37 anni, e la, 32, sisposati in Campania. Un matrimonio da sogno per le due star che hanno scelto il Belpaese per giurarsiin una festa durata tre, dal 23 al 25 agosto, con 200 invitati, tra lae il. Tutti i dettagli dell’stati curati da Giada Filippetti Della Rocca, location manager di Elite Villas, in collaborazione con Costanza Giaconi, wedding planner di Bianco Bouquet.