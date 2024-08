La giocoleria del ’Circo in cantiere’ Musica e dibattiti alla festa del Pd

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) · Ci sono gli eventi di Estate Popolare in calendario oggi, con il programma diin, che prevede laboratori di costruzione e pratica di oggetti died equilibrismo in vari quartieri di Reggio Emilia. Oggi dalle 17,30 alle 19 l’appuntamento è a Il Villaggio-Casa di quartiere Sergio Stranieri, in via don Sturzo. · Per il cinema sotto le stelle, all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio stasera alle 21,15 il film ’Flora’ di Martina De Polo, produzione italiana di quest’anno. ·nazionale dell’Unità del Pd, all’Iren Green Park a Reggio, alle 18,30 per un dibattito su ’Le aree interne: aree dimenticate o spina dorsale del Paese?’ (intervengono: Marta Bonafoni, Sara Ferrari, Marco Niccolai, Filippo Tantillo, Giulia Sonzogno.