La Commissione europea approva SteQeyma ® CT-P43 di Celltrion un biosimilare di Stelara® ustekinumab per il trattamento di diverse malattie infiammatorie croniche

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 26 agosto 2024)® (CT-P43) èto come terapia biologica in gastroenterologia, dermatologia e reumatologia1 L’zione della(CE) si basa sulla totalità delle evidenze, compresi i risultati di uno studio di Fase III in adulti con psoriasi a placche da moderata a severasi impegna ad ampliare il proprio portfolio di farmaci biosimilari e a sviluppare competenze nell’ambito dell’immunologia INCHEON, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–ha annunciato oggi che la(CE) hato l’uso di® (CT-P43), undiche ha come prodotto di riferimento, per ildito come terapia biologica in gastroenterologia, dermatologia e reumatologia.