Il post di Lollobrigida | Nessun problema con Giorgia e Arianna

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ha finito per parlarne, inevitabilmente, Francesco. L’attuale ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste ha deciso di commentare, attraverso unsul suo profilo Facebook, lo stato di salute del governo oltre che rispondere al polverone alzatosi ieri sulla sua situazione sentimentale. Ilarriva dopo l’intervista uscita ieri della sua ormai ex compagna e sorella della premierMeloni, in cui ha annunciato l’interruzione della loro relazione. "Da personaggio pubblico devo solo una risa: non vi è alcunpolitico né conné cone chi spera in questo non avrà grandi soddisfazioni".