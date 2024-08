Guida TV Sky e NOW 25 - 31 Agosto | Il Caso O J Simpson Priscilla Borghese Celebrity Chef

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)TV SKY / NOW 25 - 312024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 25, alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, puoi immergerti in "Il Punto di Rugiada", un film diretto da Marco Risi che narra la storia di due giovani in cerca di redenzione, Carlo e Manuel, costretti a confrontarsi con le proprie azioni e a trovare un nuovo senso nelle loro vite mentre scontano la loro pena in una casa di riposo per anziani. Subito dopo, alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, "Playboy –