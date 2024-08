Gravina in ricordo di Eriksson | Grande dolore per il mondo del calcio la sua memoria per sempre legata all’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “La notizia della sua morte – dichiara il presidente della FIGC Gabriele, indi Sven-Goran, scomparso oggi a 76 anni – è unper ilitaliano. Apprezzato e rispettato per le sue qualità tecniche e umane, Sven-Goran è stato unallenatore la cuirimarràper. La sua testimonianza di amore per ile per la vita ha commosso tutti e unisce i tifosi, senza alcuna distinzione, in un lungo ed emozionante applauso“. In suaverrà osservato un minuto di raccoglimento su tutti i campi di Serie A (maschile e femminile) e Serie B prima delle gare in programma oggi e nella prossima giornata di campionato.indi: “per ildel, la suaper” SportFace.