Grande fratello confermato Lino Giuliano tra i concorrenti | trattativa con due famosi ex di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per il2024/2025 condotto da Alfonso Signorini e intanto tra le annesse anticipazioni la quota dei ritorni TV post Temptation Island al titolo di inquilini nella Casa lievita cone Alessia Pascarella. Ma non solo. I due ex fidanzati uscenti dall’isola delle tentazioni potrebbero “riunirsi ” al GF tra i coinquilini VIPPONI, anche in ruoli diversi. E i due non sono le sole scoperte di Maria De Filippi nei suoi format come anche ex Amici e Ida Platano ditra i possibiligieffini., sale il numero dei possibilicerti Il totonomi dei possibili e/o quasi certi nel elettidi2024-2025 continua a crescere e ora vede salire a più di una decina i gieffini ufficiosi, quasi certi, con un top listdi Temptation Island.