Golf Keegan Bradley completa la sua favola e vince il BMW Championship!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024)è passato dall’essere l’ultimo uomo ad entrare nel BMW2024 are il torneo. Una storia fenomenale quella del prossimo capitando del Team USA di Ryder Cup, che però gioca ancora tanto bene, e con questo successo si è aperto una serie di scenari che non avrebbe mai immaginato possibili una settimana fa. L’americano trionfa con un giro finale in 72 colpi, staccando di una sola lunghezza l’australiano Adam Scott, in un Castle Pines che ha premiato l’esperienza sulla gioventù. Perun totale per il torneo di -12, un colpo meglio di un terzetto estremamente variegato. A -11 in compagnia di Scott infatti si piazzano anche l’americano Sam Burns e lo svedese Ludvig Aberg.