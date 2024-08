Finisce contro un’edicola votiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Raffica di incidenti sabato. Una sbandata in moto ha provocato un serio trauma cranico ad un centauro poco dopo le 22 in via Brolo Sotto, sulla Sp467 a Chiozza di Scandiano. Il 43enne è stato portato all’ospedale modenese di Baggiovara in condizioni gravi. Sul posto gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Poco prima analogo incidente sulla strada provinciale tra Boretto e Poviglio, con un 41enne straniero finito fuori strada col suo ciclomotore. Per fortuna la ridotta velocità ha limitato le conseguenze per l’uomo, che ha riportato ferite lievi. Un via Bandini a Reggiolo un’auto è finitauna rete di una casa: sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla. Incidente anche nei pressi della galleria del Bocco, a Casina, con un’auto in fiamme: occupanti illesi, sul posto i vigili del fuoco.