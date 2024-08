Eriksson ha sconfitto il sistema | apprezzava l’umanità dei suoi calciatori non li incolpava per le sconfitte Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) A 76 anni è morto Sven, ex allenatore, da tempo malato. Ct dell’Inghilterra dal 2001 al 2006, in Italia è stato sulle panchine di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio.hailIllo ha ricordato scrivendo: Sven-Göranè stato l’ultimo tecnico ad essere guidato tanto dal piacere, quanto dalle idee tattiche. E’ morto come ha vissuto: restando se stesso, impressionando i giocatori e apprezzandone la loro umanità. Voleva inseguire i trofei e la bella vita. Più che moduli e formazioni, gestiva l’ego e i desideri dei. Nel suo Paese, in Svezia, è stato idolatrato e spinto alla ricerca di una vita più ricca; ha imparato l’arte di essere guidato dal denaro mentre sembrava non preoccuparsene. All’apice della sua carriera,guidava l’Inghilterra attirando l’interesse di Chelsea, Manchester United, Barcellona e Inter.