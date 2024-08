Dalmine 20enne alza un po’ troppo il gomito | trovato svenuto per strada

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024). Mancavano pochi minuti alle 2 della notte tra domenica e lunedì (26 agosto) quando una pattuglia di Sorveglianza Italiana impegnata nel suo lavoro, in via 7 Luglio 1927 lato via Locatelli, lungo il sottopasso autole, ha notato gruppo di ragazzini di cui uno, ventenne,a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. La guardia giurata ha allertato il soccorso sanitari e sul posto sono intervenute ambulanza e auto medica: il ragazzo, residente in paese, dopo le prime cure sul posto è stato portato alla clinica Gavazzeni di Bergamo in codice giallo.