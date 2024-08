Cremonese vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre favorite per la promozione che non hanno però ancora pienamente convinto.vssi giocherà martedì 27 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigioriossi hanno iniziato malissimo perdendo di misura a Cosenza, per poi riscattarsi, sempre con il medesimo risultato, con la Carrarese, ma facendo comunque molta fatica. C’è molto da fare e da migliorare per la squadra di Stroppa. Anche peggio hanno fatto i siciliani sconfitti sia a Brescia che a Pisa, cancellando quanto di buono si era visto in Coppa Italiaera arrivaa la qualificazione al turno successivo battendo il Parma in trasferta.