Amici news brutto incidente per la sorella di Holden | Laura Pausini racconta cosa è successo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Joseph Carta (conosciuto a più come) ha unache è nata dall’amore tra suo papà Paolo Carta e(che non è la mamma del cantante di23). In queste ore la famosa cantautrice italiana ha volutore pubblicamente lo spiacevole episodio a sua figlia Paola. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, ma comunque ci sono stati momenti di apprensione e preoccupazione.: laPaola Carta vittima di unin carne ed ossa a dare notizia dell’che vede Paola,stra di, ex23, finire vittima di undomestico. Via Instagram la cantautrice emiliana dà annuncio del triste accadimento e del ricovero in ospedale della giovane figlia avuta dal marito Paolo Carta, padre musicista dell’allievo cantautore di Rudy Zerbi all’ultima edizione didi Maria De Filippi.