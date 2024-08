Alcaraz il più pagato Sinner insegue da lontano | ecco la classifica di quanto guadagnano i tennisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nessuno come lui. 42,3 milioni di dollari, tra 10,3 di montepremi (grazie alle vittorie di Roland Garros, Wimbledon e Masters 1000 di Indian Wells) 32 di sponsorizzazioni (tra Nike, Rolex e Bmw). Carlosè il tennista che guadagna più di tutti nel mondo del tennis. Forbes ha stilato ladeipiù pagati negli ultimi 12 mesi: se lo spagnolo domina, non mancano le sorprese in Top 10. Novak Djokovic è secondo ma è il tennista che ha intascato più soldi per meriti sportivi, mentre Jannikal quinto posto. A prendersi la terza posizione, invece, c’è Coco Gauff nonostante i risultati non soddisfacenti raggiunti in stagione. Djokovic einseguonoIl finale di stagione nel 2023 – grazie ai successi a Us Open, Parigi-Bercy (Masters-1000) e Atp Finals – ha permesso a Djokovic di guadagnare ben 12,2 milioni di dollari.