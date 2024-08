Wolfs | tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film con Brad Pitt e George Clooney in anteprima a Venezia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo aver duettato in Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Thirteen (2007), tutti diretti da Steven Soderbergh e Burn After Reading – A prova di spia” (2008) diretto dai fratelli Coen, gli illustri attori, Hollywoodiani per eccellenza:tornano a contendersi la presenza davanti alla macchina da presa. Questa volta, diretti da Jon Watts, il regista degli ultimi Spider-man. I due divi incendieranno il red carpet del festival nella sera di Domenica 1 Settembre, quando la pellicola che li vede protagonisti verrà presentata infuori concorso., dopo la regia del suo ultimo: The Boys in the Boat, torna a ricoprire le vesti di attore con l’intento di riprendere il suo sodalizio lavorativo con