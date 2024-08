Volley l’Italia firma la seconda vittoria ai Mondiali U17 | Porto Rico liquidato Zlatanov top scorer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha sconfittoper 3-0 (25-13; 25-17; 25-11) e ha così infilato laconsecutiva aiUnder 17 difemminile, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Dopo l’affermazione ottenuta ieri sera contro Cuba per 3-1, la nostra Nazionale si è imposta con il massimo scarto contro un avversario sulla carta tecnicamente inferiore. Gli azzurri si confermano così al comando del gruppo C con due successi e sei punti, alla pari con l’Argentina, che verrà affrontata domani (lunedì 26 agosto, ore 19.00): sarà uno scontro diretto per il primato nel raggruppamento.rdiamo che tutte le squadre partecipanti sono già qualificate agli ottavi di finale, ma il tabellone della fase a eliminazione diretta verrà delineato in base alle classifiche dei quattro raggruppamenti.