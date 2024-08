Very demure very mindful | la brat summer ha le ore contate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024): basta aprire Tik Tok per sapere che il termine del momento è questa dicitura chic. Che ha ovviamente coinvolto subito anche il mondo della moda: a lanciare questa nuova estetica minimalista e super chic è la star di TikTok Alyssa (Jools Lebron). Con il suo video virale (“See how I do my makeup for work?”) ha portato in realtà un tema molto ampio su cui si dibatte da parecchio. Qual è il look più appropriato per situazioni formali, e potenzialmente tese e complesse, come quelle lavorative? Ci sono alcuni accorgimenti che possono rendere funzionale un look senza necessariamente rifare il guardaroba da capo. Stileanche nel mondo della moda: come fare? Le parole d’ordine sono due: semplicità e discrezione. No colori accesi o trasgressivi, si a linee essenziali e silhouette minimali. Dominano colori sobri e stampe raffinate.