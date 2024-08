Vannacci e le sue querele | Se mi danno del fascista non denuncio perché non mi offendo È come se mi dicessero napoleonico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Querelare chi mi definisce? “Non mi sento offesoil fascismo è finito 80 anni fa, èse midi essere, giacobino, sono tutti movimenti terminati che non si ripeteranno mai nella storia “. Sono le parole del ex-generale Roberto, oggi europarlamentare della Lega, a un incontro alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca). Il riferimento era a una provocazione di Rosy Bindi che lo ha invitato a querelare anche chi “gli dà del, non solo del ‘coglioneBersani”. “Il fascismo è chiuso – ha chiosato-, e’ finito 80 anni fa, anche le manifestazioni accusate di fascismo non c’entrano nulla” L'articoloe le sue: “Se midelnonnon mi. Èse mi” proviene da Il Fatto Quotidiano.