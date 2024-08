Santa Croce sull’Arno Incendio in un appartamento in via Turi | morta bimba di 3 anni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 25 agosto 2024) Le fiamme sono divampate in unin viaal secondo piano di un edificio nel centro di(Pisa). Una bambina senegalese di 3(avrebbe compiuto a breve 4) ha perso la vita, mentre altre cinque persone (tra cui la madre incinta e altri tre bimbi) sono state salvate. Complessivamente sono tredici le persone rimaste coinvolte nell’di via. All’arrivo dei vigili del fuoco, accorsi dal comando di Pisa con diverse squadre, le fiamme avevano già interessato diverse stanze. È stata la donna incinta ad accorgersi che all’appello mancava lae a segnalarlo ai soccorsi, che l’hanno rinvenuta priva di sensi durante le operazioni di spegnimento. La minore, così come le altre persone tratte in salvo in precedenza, è stata affidata alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto con diverse ambulanze.