Sampdoria Pirlo | Prestazione negativa vogliamo rifarci a Salerno

(Di domenica 25 agosto 2024) Il tecnico della, Andrea, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta interna contro la Reggiana: “C’è delusione per il risultato e per la. Mi è sembrato di rivedere le prime giornate dell’anno scorso quando giocavamo a Marassi impauriti, con troppa pressione in testa e poco liberi mentalmente. Quando sei così poi le gambe vanno di meno, arrivi in ritardo e diventano poche le idee che hai preparato durante la settimana. Una brutta, da cancellare. Abbiamo la fortuna di rigiocare tra tre giorni, quindi avremo modo di recuperare“. L’allenatore blucerchiato ha poi aggiunto: “Purtroppo è stata unada parte di tutti, anche di quelli più esperti, che magari in questi momenti avevano la possibilità di aiutare qualche giovane, e invece anche loro hanno sofferto troppo la partita.