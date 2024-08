Salva una bambina di 2 anni dall’annegamento poi rischia la morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia libera di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove una bimba di soli duehato di annegare nelle acque del litorale. La situazione è stata tempestivamente risolta grazie all’intervento di un uomo, che si è gettato in mare per soccorrere la piccola, ma che successivamente ha accusato un malore e ha dovuto essere ricoverato in ospedale.Leggi anche: Incendio in pieno centro, è tragedia: muore unadi 3. Come è iniziato Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è accorto immediatamente del pericolo in cui si trovava lae si è immerso perrla. Dopo aver portato la bimba in salvo sulla riva, l’uomo ha iniziato a sentirsi male, richiedendo così l’intervento degli operatori del 118. Entrambi i protagonisti dell’incidente sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Lecce.