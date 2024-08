Salta Dybala e assalto arabo al Milan | rossoneri gelati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 25 agosto 2024) L’affareè ormaito, ma gli arabi dell’Al-Qadsiah non si sono dati per vinti: hanno già nuove mire. Dire che i tifosi siano impazziti non renderebbe bene l’idea di quale sia stata la loro reazione rispetto ad una decisione clamorosa, del tutto inaspettata. Pauloha rifiutato l’offerta araba, sebbene il giorno prima si fosse detto pronto ad intraprendere una nuova avventura. Lo ha fatto proprio mentre il suo passaggio all’Al-Qadsiah era in via di definizione, stravolgendo così i suoi piani e quelli della squadra che era in procinto di accoglierlo. La decisione di Pauloha colto tutti di sorpresa (LaPresse) – Ilveggente.itIl suo cuore ha scelto la Roma e domenica, quindi, sarà in campo con la maglia giallorossa, per la gioia dei compagni di squadra e della tifoseria.