Pardo | Inter brava a sbloccare e a non rischiare! Ma occhio alle altre

(Di domenica 25 agosto 2024)ha parlato dell’e di come la squadra di Simone Inzaghi abbia superato agevolmente il Lecce. Poi avvisa i nerazzurri. COMPETITIVO – Pierluigisu Tutti Convocati ha commentato il successo dei nerazzurri: «L’è statanellosubito il match e nel non. La priorità dei pensieri di Inzaghi è che la squadra è forte, premesso che lesi stanno rafforzando, l’deve stare molto attenta nel non sottovalutare certe situazioni. Ha acquisito un paio di giocatori che ti possono dare delle cose in più, devi stare attenta al mercato spettacolare delle ultime ore della Juventus. Il Napoli ci sta provando pure e il Milan si è rafforzato. Quindi il campionato è competitivo rispetto allo scorso anno, sarà più combattuto».