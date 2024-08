Palpeggia due ragazze 27enne in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Civitanova, 25 agosto 2024 – Si sarebbe appostato sotto il sottopasso di via Matteotti, poi avrebbe molestato e mostrato i genitali a due, una delle quali 17enne. Dopo essere stato identificato e denunciato dai carabinieri, l’uomo, undi Montegranaro, è stato arrestato: ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Era già noto alle forze dell’ordine per un episodio analogo, che sarebbe avvenuto l’anno scorso. Nel tardo pomeriggio dell’altro ieri i militari della stazione dei carabinieri di Civitanova, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalla procura di Macerata, hanno tratto in arresto il. Gli episodi di cui è accusato sarebbero avvenuti nella tarda mattinata del 15 e 16 agosto, ai danni di due studentesse che hanno avuto la sfortuna di incontrare il molestatore.