Palacios e i numeri | premessa necessaria ma non sufficiente per l’Inter

(Di domenica 25 agosto 2024) Tomasè atteso a Milano per lo svolgimento, nella giornata di domani 26 agosto, delle visite mediche che precederanno la firma del contratto confino al 2029. Analizziamo le ragioni alla base della scelta delIMPORTANTI – Tomasrappresenta la soluzione su cui dirigenza e staff tecnico delhanno trovato una convergenza per il ruolo di braccetto sinistro di rincalzo. L’attività degli scout ha consentito al club meneghino di avere un quadro più chiaro delle caratteristiche e delle qualità del calciatore argentino, a prescindere dai pur importanti dati per cui spicca nella Primera División argentina. Questi ultimi ci raccontano una parte del tipo che incarna, con il primo posto nella percentuale relativa ai duelli difensivi vinti nel campionato argentino e la prima posizione a livello internazionale per dribbling tentati.