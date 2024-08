Maurizio Micheli | Capo Scouting SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

Mauro Meluso è il direttore dell'area tecnica del Napoli dal 2018. È nato il 28 maggio 1968 a Roma. Ha una lunga carriera nel calcio. Ha iniziato come responsabile dell'area tecnica all'Udinese dal 2001 al 2008. Ha aiutato a trovare talenti come Marek Hamsik, che è diventato un simbolo del Napoli. Dopo l'esperienza al Brescia, è tornato al Napoli nel 2010. Lì è stato responsabile dello scouting fino al 2015. Poi ha lavorato brevemente al Verona e al Bologna prima di tornare al Napoli nel 2018.