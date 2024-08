LIVE Az Picerno-Avellino 0-0 termina il primo tempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024)di lettura: 2 minutiDopo 83 giorni dalla sconfitta di Vicenza nella semifinale playoff, riparte il campionato dell’. Ilbanco di prova per la stagione 2024/2025 di Serie C è il “Donato Curcio” contro i padroni di casa dell’AZ. All’annuncio delle formazioni Pazienza, conferma il 3-5-2 e schiera Rigione al centro della difesa, De Cristofaro in regia, Sannipoli sulla corsia destra e Patierno con Russo in attacco. Partono bene i padroni di casa che ci provano due volte prima con Pagliai e Petito. L’risponde con Patierno su ottima imbeccata di Russo. Sponda di testa del numero dieci, che serve l’attaccante defilato sulla sinistra. Conclusione al volo col mancino, pallone sull’esterno della rete. Spinge l’al 38? del