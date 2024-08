La rivincita del ristorante borghese | ecco com' è andata la nostra visita da Procaccini a Milano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 agosto 2024) Ci sono i quattro ristoranti di. E c’è il. Quello in cui stare bene, sentirsi trattati da signori – e quindi sentirsi un po’ signori - magari con un pianoforte che suona là in fondo. Un locale che non rinuncia però alla sintassi del fine dining: categoria che non se la passerà bene, come tutti dicono, ma qualcosa avrà pur sempre insegnato al mondo della ristorazione. L'apertura del 2024 Il(magari anche alto-) sta tornando di moda. Ci pensavo mangiando ada(al numero 33 dell’omonima via, in zona Sempione), una delle aperture che ha fatto più scalpore nel 2024 milanese un po’ avaro di soddisfazioni gourmet.