La barca del Giubileo avanza verso Roma Giani | Soddisfazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Ladelrimarrà esposta a Chiusi della Verna almeno per un altro mese: poi potrebbe approdare a Capraia e Limite oppure sre a(nella migliore delle ipotesi). Nel frattempo però, l’opera nata nelle scorse settimane dalla sinergia fra Pro Loco, Comune e Canottieri Limite ha ottenuto l’endorsement del governatore Eugenio, il quale l’ha descritta e presentata in termini entusiastici. "A Chiusi della Verna è esposta unalunga tre metri e larga un metro e mezzo, con le vele in alluminio a rappresentare figure umane stilizzate, aggrappate alla croce simbolo di speranza, a rappresentazione del logo deldel 2025 – ha detto – bordo, un presepe artigianale meccanizzato realizzato dal presepista Tommaso Cei.