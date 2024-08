Investito l’orso Juan Carrito | Luciano Grossi contro i ' leoni da tastiera' la battaglia legale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) L'Aquila - Laversiaattorno al giovane di Castel di Sangro,, coinvolto nell'incidente che ha portato alla morte dell'orso, si intensifica. La Procura di Sulmona ha portato il caso di diffamazione sui social media davanti al giudice per le indagini preliminari, Marta Sarnelli., che il 23 gennaio dello scorso anno hae ucciso, ha deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Stefano Iafolla. Le indagini condotte dalla polizia postale dell’Aquila non hanno permesso di identificare gli autori dei commenti offensivi, che avevano preso di miradopo l'incidente. Nonostante le accuse di diffamazione sui social, che avevano inferto un duro colpo alla reputazione di, la Procura non è riuscita a rintracciare i responsabili.