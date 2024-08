Il senatore Mario Monti al Caffè del la Versiliana presenta Demagonia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Ila vitaospite degli Incontri alde Laoggi alle 18,30. Presidente del Consiglio dei Ministri dal novembre 2011 all’aprile 2013 , commissario europeo per la concorrenza e il mercato interno, sul palco delil suo ultimo libro ‘. Dove porta la politica delle illusioni’(ed. Solferino). Dialoga con Federico Monechi del TgR Toscana.offre il suo contributo di esperienza e di visione in una fase di sfida decisiva per il futuro delle nostre società e delle prossime generazioni, partendo dalle sue esperienze di governo.