Federico Chiesa né Barcellona né Inter | Trattativa con la Juve l' ultima voce da un folle calciomercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il Chelsea di Maresca vince 6-2 in casa del Wolverhampton ma pensa ancora al mercato. Dopo il ritorno del portoghese Joao Felix e una sessione estiva dicostata poco più di 200 milioni di euro alla () gestione Boehly, con evidenti problemi di sovrabbondanza in rosa, i Blues di Londra starebbero puntando a, per soffiarlo al. Secondo il quotidiano inglese The Sun, l'esterno dintus e Nazionale, con contratto in scadenza tra un anno ma ufficialmente fuori dal progetto di Thiago Motta, sarebbe il prescelto in caso di partenza per un altro esubero di lusso dei londinesi, Raheem Sterling. L'altro possibile arrivo (ma alternativo a, sarebbe Victor Osimhen del Napoli, un affare slegato alla cessione di Lukaku agli azzurri di Antonio Conte già andata in porto.