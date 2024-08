Conte | Vittoria di cuore voglia e determinazione che ci deve far capire che uniti si può

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024) Il mister del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo lacontro il Bologna, ottenuta alla fine di una battaglia molto equilibrata al combattuta Maradona. Le parole dinto della grinta del secondo tempo? «L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto molto, soprattuto contro il Bologna, squadra fisica e ben organizzata. Abbiamo vinto una partita contro una signora squadra e questo cidare fiducia e autostima. Cifarechesi può: È unaimportante al di là dei tre punti. Avevo chiesto al Maradona di fare il Maradona e i tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo. I ragazzi hanno offerto una prestazione in cui hanno messo il, lae la». Quanto è importante non aver subito gol? «Assolutamente molto, perché venivamo da un secondo tempo disastroso a Verona.