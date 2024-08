Celeste ko in casa AlbinoLeffe che beffa Il Caldiero rimonta e nel finale vince 2-3

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) ZANICA (Bergamo) Parte male l’che perde incon la matricolabrava a sfruttare le proprie caratteristiche e a mettere sotto unache paga gli errori di gioventù della difesa. Ospiti in vantaggio all’11’ con Cazzadori che raccoglie un rilancio, fa fuori Baroni e supera Marietta. Gara in discesa per gli ospiti che possono agire di rimessa. La partita prosegue sui binari di un certo equilibrio ma lanon riesce a farsi pericolosa e al 40’ Marietta sbroglia una mischia in area. Al 41’ ci prova l’con Giacomel che anticipa Longo di un soffio, e al 48’ arriva il pari con Baroni che si fa perdonare sul gol subito e devia in rete un assist di Borghini. Il tempo finisce 1-1 con gli ospiti che si fanno preferire.