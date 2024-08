Bastoni fa passi in avanti in Inter-Lecce In tutti i sensi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Alessandrosta iniziando a trovare la forma migliore, come diversi compagni. Edi ieri sera è il manifesto di questa crescita. ANCORA RUGGINE –di ieri sera vede i nerazzurri trovare i primi tre punti della Serie A 2024/25. In maniera piuttosto agile, grazie anche al vantaggio quasi istantaneo di Matteo Darmian (Man of the Match). Certo, la prestazione vista a San Siro appartiene ancora all’insieme semantico del calcio balneare d’agosto. Tuttavia iniziano a rivedersi sempre più meccanismi e dinamiche che hanno portato gli uomini di Simone Inzaghi a dominare lo scorso campionato. E uno degli esempi principali è quello di Alessandro, quanto gioco creato in! METRO DOPO METRO – In difesa il numero 95 non ha dovuto praticamente preoccuparsi degli attaccanti del. Pertanto ha potuto dedicarsi al suo hobby preferito.