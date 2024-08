All You Can Fly l’ultima follia contro il clima Perché dovremmo evitare questi pacchetti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Era un’usanza divertente da fare una tantum, dalla quale si usciva sempre con la frase “mai più” e lo stomaco in subbuglio: l’ “All you can eat” ancora permane in qualche sparuto ristorante, ma è cosa degli anni Ottanta, l’epoca delle abbuffate di cibo e ammucchiate di CO2. Oggi al ristorante le parole d’ordine sono sobrietà e sostenibilità e pazienza se certi ristoratori ne approfittano per darti porzioni da fame, magari in quei piatti irritanti col buco dentro. Perciò, quando ho sentito che la compagnia aerea Wizz Air ha lanciato il programma “All You Can Fly” – andato tra l’altro esaurito in pochi giorni – ho pensato che stiamo davvero andando indietro nel tempo, senza considerare quanto poco ne abbiamo per arginare i danni fatti finora al: 599 euro all’anno per volare liberamente su 800 destinazioni non nazionali.