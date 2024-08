Zone 30 a Bergamo toccata quota 19 | sicurezza e sostenibilità al primo posto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024). La strada è ormai segnata: anche nella città dil’attenzione in ambito mobilità è sempre più rivolta allae alla protezione dell’ambiente. Cambiamenti che mettono alla, con tutta una serie di azioni intraprese negli ultimi anni dall’amministrazione comunale per incentivare spostamenti green. Nell’elenco dei provvedimenti presi figurano sicuramente, come raccontato sul portale comunalein chiaro, il potenziamento del trasporto pubblico locale e la promozione della ciclabilità, ma anche la messa indei luoghi sensibili e, soprattutto, l’ingrandimento della rete di30.