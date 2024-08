Vuelle Petrovic il serbo promette battaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Ha l’animo slavo Danilo. Lo raccontano prima di tutto il suo cognome e poi quella medaglia d’oro conquistata con la Nazionale serba Under 18 ai campionati Europei del 2017 in Slovacchia. Nonostante abbia ormai ottenuto lo status che gli permette di giocare come italiano nei nostri campionati, il dna è quello che gli hanno consegnato le sue origini: 109 kg piantati su 203 centimetri, la mano educata nonostante la stazza e la tigna tipica del suo popolo. "I giocatori di basket che provengono dai Balcani di solito hanno qualcosa in più, la nostra mentalità è vincente, non siamo gente che si arrende facilmente – commenta Danilo -. Credo che nei momenti di difficoltà riusciamo a tirare fuori il carattere, non solo nello sport ma nella vita in generale. E’ la nostra caratteristica principale".