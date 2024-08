Tv dal 28 agosto primi passi verso il nuovo digitale terrestre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Al rientro dalle vacanze gli italiani avranno un assaggio televisivo del. Da mercoledì 28sarà la Rai a muovere iquel T2 che, promettendo agli editori un utilizzo più efficiente delle frequenze, restituirà agli spettatori una maggiore qualità delle immagini e dei suoni. Ma come detto sarà un assaggio. A passare alstandard, infatti, saranno solo tre canali tematici: Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Colstandard sarà inoltre possibile ricevere anche Rai1, Rai2 e Rai3 sui canali 501, 502 e 503. Per continuare a vedere tutto il bouquet Rai insomma servirà un televisore (acquistato a partire dal 22 dicembre 2018) risintonizzato e compatibile. Altrimenti sarà necessario acquistare un decoder o una tv. Il problema è che ad oggi ancora non si sa quando tutto il sistema televisivo italiano adotterà il T2.