Spaccio e degrado Controllo straordinario nella zona della stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Il buio scalo di Saronno sud è stato letteralmente illuminato a giornoserata di giovedì dai lampeggiati delle pattuglie dei carabinieri che hanno realizzato un. L’intervento messo in atto dai militaricompagnia di Saronno è stato aprezzato da residenti e viaggiatori che da tempo lamentano la presenza di fenomeni dinello scalo di via Don Sturzo. Sia i pendolari sia chi prende occasionalmente il treno lamenta da tempo un via vai continui di spacciatori e consumatori. Ad essere interessata dal fenomeno è un po’ tutta ladalla banchina al sottopassaggio. A preoccupare anche le urla che spesso si sentono arrivare dallaboschiva. Basti pensare che in diverse occasioni viene smontata la recinzione proprio per accelerare passaggi e fughe dei pusher.